Menino de 13 anos escolhe César Tralli como tema de festa de aniversário e jornalista comenta

João comemorou 13 anos de idade com festa de aniversário com tema 'César Tralli' Foto: Instagram/@anaclaudia_domingues2

O pequeno João Pedro fez 13 anos de idade no dia 5 de dezembro e pediu para a mãe que o tema da festinha de aniversário fosse dedicado ao apresentador da TV Globo César Tralli.

Com bexigas azuis e brancas, um painel com a foto do jornalista ao lado do símbolo do SPTV, o garoto aparece feliz ao lado da mesa com outras decorações relacionadas ao Jornalismo.

"Ontem comemoramos o aniversário do João Pedro que fez 13 anos no dia 05. Como ele é apaixonado pelo #cesartralli fiz essa surpresa para ele. Foi incrível nunca vi o João tão feliz. César Tralli, olha aí o João precisa te dar um abraço. Ele lhe ama demais. Assiste vídeos seus o dia todo", escreveu a mãe do adolescente, Ana Cláudia Domingues.

O apresentador da TV Globo fez questão de comentar: "Mamãe Ana! Salve salve! Receba meu mais sonoro agradecimento. Me sinto muito honrado de participar da vida do João Pedro, sendo motivo de felicidade e alegria pra ele. Muito obrigado, João Pedro! Parabéns pelo seu aniversário! Que Deus te abençoe muito e te encha de proteção e amor cada dia mais. Espero sempre continuar sendo motivo de orgulho pra você, tá? Trabalhando com todo meu amor e dedicação. Abração e beijo no seu coração" finalizou.

A esposa de Tralli, Ticiane Pinheiro, também escreveu na publicação: "Coisa mais linda! Saúde! Vamos promover esse encontro".

Ana Cláudia Domingues agradeceu a atenção do jornalista e respondeu: "Obrigada pelo carinho e por ser o ídolo de uma criança em tempos tão difíceis. Desejo a você toda felicidade e sucesso sempre. Um beijo no seu coração".

O bolo de João Pedro também foi decorado com o título SPTV. Confira as fotos da festinha arrastando a seta para o lado.