Menino de 11 anos hackeia urso de pelúcia para mostrar como objetos conectados podem ser uma ameaça

Menino hackeou ursinho de pelúcia e mostrou como objetos conectados podem servir para espionar e prejudicar os humanos. Foto: Pixabay

Reuben Paul, um menino de 11 anos chocou uma plateia de experts em segurança digital na última terça-feira, 16, ao hackear os dispositivos bluetooth deles para manipular um ursinho de pelúcia. O teste foi feito para mostrar como brinquedos 'smart' podem virar armas.

O menino mora em Austin, Texas, e está no 6º ano da escola, mas surpreendeu pelo conhecimento em programação. "De aviões a automóveis, de smartphones até casas inteligentes, qualquer coisa ou qualquer brinquedo pode ser parte da Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês)", disse ele no The Hague World Forum. "Qualquer coisa ou qualquer brinquedo pode virar uma arma".

Para demonstrar, ele conectou seu notebook num pequeno computador, chamado Raspberry Pi, escaneou o local para procurar dispositivos com bluetooth ativado e baixou dezenas de números de celulares da plateia.

Depois, usando um software de programação, ele hackeou o urso por meio de um dos celulares da plateia e fez com que acendesse as luzes na pelúcia, e ainda fez o urso falar uma mensagem para a plateia.

"A maioria das coisas conectadas a internet tem tecnologia Bluetooth... Eu basicamente mostrei como eu conectaria isso, e mandei comandos para ele, apenas gravando um áudio e apertando a luz", disse Reuben a AFP. "A IoT pode ser usada todos os dias nas nossas vidas, nos carros, em geladeiras, em tudo o que é conectado e também pode ser usado como armas para nos espionar e nos prejudicar", completou.