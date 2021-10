Menino de 11 anos foge de casa e viaja 300 km para ir ao Coliseu

O Coliseu de Roma. Foto: ANSA

Um menino de 11 anos fugiu de casa em Pontedera, uma cidade localizada na Toscana, para "conseguir ver o Coliseu" em Roma, a cerca de 300 quilômetros de distância.

Segundo a mídia local, o garoto sumiu na manhã de quarta-feira, 14, e foi encontrado à tarde na estação Tiburtina, já na capital italiana.

Em depoimento aos policiais, o menino contou que conseguiu deixar a escola, mentindo para os professores e foi até a estação de trem. Lá embarcou sem passagens e se escondeu no banheiro do vagão, conseguindo escapar ao ver que chegava a fiscalização.

A sorte dos familiares é que os agentes estavam na estação de trem de Pontedera por conta de um alarme de bomba, que se revelou falso. Com a grande mobilização e com o alerta da escola de que um menino tinha fugido, os agentes conseguiram notificar rapidamente todas as estações de trem na Itália.

Assim, na tarde de quarta, os agentes de Tiburtina conseguiram localizar o menino, que disse que estava tentando ir ao Coliseu e bem de saúde. Ele foi encaminhado de volta para a casa da mãe.