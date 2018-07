Menino dá sessão de fotos como princesa de presente para irmã de cinco anos 

Mãe fez uma sessão de fotos dos filhos de 13 e 5 anos Foto: Paint The Sky Photography

Anthony, de 13 anos, decidiu dar um presente a sua irmã que a maioria das meninas adoraria. No aniversário de cinco anos dela, ele preparou uma sessão de fotos em que Belle era uma princesa da Disney. A menina se fantasiou de Branca de Neve e ele de Príncipe Encantado.

As fotos foram feitas pela mãe dos dois, Christina Angel, que é fotógrafa. No Facebook, ela compartilhou os cliques e relatou como foi a experiência: "Quando tudo estava pronto, ele a surpreendeu com um vestido da Branca de Neve. Ela amou absolutamente cada segundo da sessão de fotos com seu 'menino favorito no mundo'".

"Ver os laços dos dois crescer derrete meu coração todos os dias. Estou muito orgulhosa de ser mãe deles", escreveu a fotógrafa.

Veja como ficou a sessão de fotos dos irmãos: