Menino consola colega autista que chorou no 1º dia de aula: ‘Criança amorosa e compassiva’

Christian Moore (à direita) segurando na mão de Connor Cristes (à esquerda). Foto: Facebook / Courtney Coko Moore

Uma história de empatia entre crianças comoveu internautas do Facebook no último dia 14 de agosto. O pequeno Christian Moore foi visto consolando o colega de classe autista, Connor Cristes, durante o primeiro dia de aula em Kansas, nos Estados Unidos.

Moore, de oito anos, encontrou Cristes chorando em um canto e pegou em sua mão para acalmá-lo e levá-lo para a aula. Courtney Moore, mãe do pequeno que ajudou o colega, registrou o momento e compartilhou na rede social.

"Estou muito orgulhosa do meu filho. Ele viu o garoto enrolado num canto, chorando, e foi consolá-lo. Pegou em sua mão e o levou para dentro da escola", escreveu. "É uma honra criar uma criança tão amorosa e compassiva. Ele é um garoto com um grande coração. O primeiro dia de escola começou bem".

A publicação já teve mais de 26 mil compartilhamentos e 40 mil reações na rede social:

Em entrevista à emissora local Kake, o menino autista se mostrou grato pela ajuda do colega. "Ele foi bom comigo. Eu comecei a chorar e ele me ajudou. Eu fiquei feliz. Ele me deu as mãos e [depois] chorei lágrimas de alegria", disse.