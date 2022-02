Menino com síndrome rara do ‘cabelo impenteável' viraliza nas redes sociais

Os cabelos de Locklan começaram a mudar quando ele tinha seis meses Foto: Instagram/ @uncombable_locks

Uma criança de um ano e quatro meses tem feito sucesso na internet por conta do seu visual. Locklan Samples tem uma condição rara, conhecida como síndrome do “cabelo impenteável”, que possui cerca de cem casos confirmados no mundo e deixa os fios finos e arrepiados.

A mãe do menino, Katelyn Samples, contou à revista People que, quando Locklan nasceu, ele tinha cabelos escuros e aparentemente comuns. Quando ele completou seis meses de idade, contudo, os fios começaram a se tornar claros e arrepiados. “Nós sabíamos que era diferente, mas não exatamente como. E então continuou crescendo e crescendo”, disse.

A família, que mora no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, só descobriu o que poderia estar causando esse efeito quando recebeu uma mensagem no Instagram de um estranho, que perguntava se a criança poderia ter a síndrome do “cabelo impenteável”. Foi aí que decidiram levar Locklan ao médico e descobriram o diagnóstico.

Katelyn explicou que, apesar da aparência do menino chamar bastante atenção, a maioria dos comentários são gentis e amorosos. “Leva um sorriso ao rosto das pessoas. Agora que ele é pequeno, ele ama a atenção e não se importa”, disse. Atualmente, a família compartilha a rotina de Locklan em um instagram que já conta com mais de dez mil seguidores.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais