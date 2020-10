Meninas negras e indígenas podem se inscrever para festival do Unicef; saiba como

Festival Flow Delas, do Unicef, vai celebrar as vozes de meninas negras e indígenas. Foto: @marianarodr de nappy.co

Para celebrar o Dia Internacional da Menina, em 11 de outubro, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) convida meninas negras e indígenas, de 13 a 18 anos, a participarem do Festival Flow Delas, que vai enaltecer a potência de vozes dessas adolescentes brasileiras. As interessadas devem enviar um vídeo que fale sobre seus direitos de forma criativa, por meio da arte, e a vencedora ganhará um smartphone.

Com inscrições abertas até 4 de outubro, neste formulário, a iniciativa vai resultar em um evento online no dia 11, onde as cinco finalistas se apresentarão ao vivo e as juradas escolherão a vencedora.

A cantora MC Soffia fará parte do júri, que também será composto por negras e indígenas para avaliar os conteúdos.

Meninas de todo o Brasil podem participar e inscrever vídeos de até dois minutos em que falem sobre os direitos das adolescentes negras e indígenas em diferentes áreas, como saúde, educação, proteção contra a violência e participação nas políticas públicas.

A linguagem pode ser diversa: raps, manifestos, poemas, música e outras formas de expressão artística. A inscrição pode ser individual ou em grupo de até três pessoas, desde que tenha, ao menos, uma menina negra ou indígena no trio.

Na primeira fase do processo seletivo, cinco pessoas ou grupos serão escolhidos e vão ganhar uma monitoria para aprimorar o vídeo inscrito, com mais técnicas audiovisuais. Para isso, cada finalista receberá um kit de acessórios para celular.

No dia do evento comemorativo, as selecionadas vão se apresentar ao vivo e serão avaliadas pelas juradas, que escolherão a menina ou equipe vencedora.