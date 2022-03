Menina ucraniana viraliza ao cantar 'Let It Go' em bunker

A pequena Amelia, de cinco anos de idade, viralizou nas redes sociais ao ter sido gravada cantando 'Let It Go', principal música do filme 'Frozen', para dezenas de pessoas em um bunker em Kiev, na Ucrânia. Foto: ANSA

A pequena Amelia, de cinco anos de idade, viralizou nas redes sociais ao ter sido gravada cantando Let It Go, principal música do filme Frozen, para dezenas de pessoas em um bunker em Kiev, na Ucrânia.

O vídeo da performance de Amelia foi divulgado pela jornalista local Marta Smekhova, pois ela soube que um dos sonhos da jovem era cantar para um grande público.

"Desde a primeira palavra dita por Amelia, o silêncio absoluto caiu no bunker. Todos pararam de fazer o que estavam fazendo para ouvir. A sua canção foi um raio de luz, nem mesmo os homens conseguiram segurar as lágrimas", escreveu Smekhova.

A apresentação de Amelia foi uma ideia da jornalista, que estava tentando distrair as crianças no bunker com desenhos. A jovem, por sua vez, disse para Smekhova que adora desenhar, mas que preferia cantar.

O vídeo de Amelia, que tem cerca de um minuto e meio de duração, recebeu milhares de compartilhamentos e comentários nas redes sociais.