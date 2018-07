Menina se fantasia de mãe para o Halloween e viraliza na internet

Fantasia de mãe recebeu mais de 190 mil likes no Facebook Foto: Reprodução Facebook

Nada de fantasia de princesa, bruxa ou super heroína. A menina Lainie, de sete anos de idade, escolheu se fantasiar de mãe para o Halloween. A roupa foi composta com moletom sujo de baba de bebê (na verdade, era uma misture de água e leite em pó) e chinelos de dedos. Como maquiagem, uma sombra com tons roxos em volta dos olhos para imitar olheiras. Os acessórios usados foram duas bonecas uma no colo e outra presa na canela.

A foto da fantasia foi compartilhada pela norte-americana Rachael Fansler Beachy, amiga da mãe de Lainie. O post já tem mais de 190 mil likes, 14 mil compartilhamentos e 23 mil comentários. "Essa é a melhor fantasia que eu já vi", escreveu Rachael no sábado, 29.

"Tendo cinco filhos em casa, fica caro comprar fantasias da loja. Nós gostamos de pensar em disfarces que possamos fazer em casa", disse Jessica Griffin, mãe de Lainie, ao jornal 'Huffington Post'. Jessica também contou que foi a própria garota que teve a ideia para se fantasiar.