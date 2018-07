Menina que teve cabelo alisado recebe ajuda e consegue recuperar os cachos

Bella, de oito anos, teve seu cabelo cortado e alisado pela madrasta, com o consentimento do pai, mas não da mãe. Foto: Instagram/@dicas_da_bella

O desabafo de Fernanda Taysa contando que os cabelos de sua filha Bella tinham sido cortados e alisados pela madrasta sem autorização comoveu muitas pessoas nesta semana. A mãe, que tinha falado no Facebook sobre a tristeza da menina de oito anos com a mudança no visual, usou a rede social nesta sexta-feira, 6, para dar uma boa notícia. Cabeleireiros ofereceram um tratamento para devolver a beleza natural dos fios da garota.

Em uma transmissão ao vivo, Fernanda mostra a filha com o cabelo cacheado novamente, porém mais curto. "Muita gente se sensibilizou com o caso da Bella e estamos recebendo muitas mensagens, convites de especialistas em cachos querendo nos ajudar. Não tenho palavras pra agradecer tamanho carinho com a Bella de todos vocês", escreveu a mãe.

Veja a garota após a recuperação dos cachos:

Bella aparece nas imagens bastante feliz com o retorno dos cachos, agradece aos internautas e a cabeleireira Creuza Oliveira, que recuperou seus fios. "Muito obrigada por estarem do meu lado e por me defender", diz a menina que também ganhou uma maquiagem e sessão de fotos.