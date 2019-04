Menina doa dinheiro para criança que não pode pagar ovo de Páscoa

Bilhete que criança entregou emocionou a professora. Foto: Facebook/taciana.ferreira.54

O relato de uma professora de Minas Gerais sobre a atitude generosa de uma estudante viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Na publicação feita no Facebook na última sexta-feira, 29, Taciana Ferreira conta que uma criança, ao fazer a contribuição para a compra de um ovo de Páscoa, doou um valor além do pedido para que metade fosse destinado a outro estudante que não pudesse pagar.

A educadora publicou também uma foto do bilhete que recebeu da menina. "Tia, 3 reais são meu (sic) e os outros 3 é (sic) para alguma criança que não tiver dinheiro para pagar", diz o recado escrito à mão.

Em entrevista a um programa de televisão local, Taciana disse que ficou emocionada com o ato da garota, que tem nove anos. A mãe da menina foi quem teve a ideia e disse que busca passar esse tipo de valor, de ajuda ao próximo, para a filha.

Na rede social, a docente afirmou que se se sente "abençoada pela profissão" que exerce. "Sou abençoada por trabalhar com crianças. Esse ser puro, inocente e que me ensina mais do que eu a eles! Só tenho a agradecer a Deus por me permitir viver momentos assim", escreveu.