Menina de seis anos realiza o 'sonho' de ir ao cemitério

Menina de seis anos realiza o sonho de conhecer um cemitério Foto: Arquivo Pessoal

Uma menina de seis anos vem chamando a atenção nas redes sociais devido a um sonho curioso. Luana Ferreira, de seis anos, tinha o desejo de conhecer um cemitério. A vontade foi realizada na última quarta-feira, 25, pela mãe da criança, a técnica de enfermagem Ana Carolina Costa.

O passeio, feito na cidade do Rio de Janeiro, foi registrado por Ana Carolina e compartilhado nas redes sociais pela irmã mais velha da menina, Laura Ferreira, de 18 anos. A postagem viralizou e, nesta desta quinta-feira, 26, já somava 90 mil curtidas e 17 mil retuítes.

O desejo demorou a ser atendido. Laura diz que a mãe das meninas prometia a visita, mas nunca tinha levado de fato a criança. “Ontem a Luana estava chorosa voltando da escola e minha mãe disse: ‘você quer ir no cemitério? Só vou te levar se parar de chorar’. Ela parou na hora”, relata.

O sonho da minha irmã era ir no cemitério, e minha mãe ainda leva ‍♀️‍♀️ pic.twitter.com/hWECzkunWW — ‍♀️ (@lr_limaa) 25 de setembro de 2019

A felicidade da pequena é visível nos vídeos. Ela aparece animada e disse que “amou” conhecer o local. Também fez uma “tour” para mostrar aos internautas algumas partes do cemitério. Veja:

O episódio também motivou a criação de memes nas redes sociais. Veja:

desculpa eu tive que fazer meme pic.twitter.com/KzL00wyXXP — ❁ (@beauvouirs) 25 de setembro de 2019

não aguentei kkkkkk pic.twitter.com/K0PecMthDk — Moraesinho de Diamante (@MoraesdeLuis) 26 de setembro de 2019

Laura conta que a caçula sempre gostou de coisas de terror, como filmes. Já o interesse por cemitérios surgiu depois do falecimento do avô paterno de Luana, no ano passado. “Ela ouvia a gente falar que ia ter o enterro e que seria em tal cemitério, então ela ficou curiosa e pediu para ir”, fala. Confira na reportagem Como falar sobre a morte com crianças e adolescentes? a respeito do que deve ser dito sobre o luto em cada fase da infância.