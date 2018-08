Menina de 8 anos faz discurso para vereadores sobre mudança de nome do Cmei Arco-Íris

Vereador Junior Geo ao lado de Malu. Foto: Instagram / @prof_juniorgeo

Uma menina de 8 anos mostrou sua insatisfação por conta da mudança de nome do Cmei Arco-Íris. Maria Luiza é vizinha do vereador Júnior Geo, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), e o procurou para questionar a mudança de nome do Centro Municipal de Educação Infantil. O local deveria se chamar Arco-Íris, mas o vereador Filipe Martins alegou que poderia fazer apologia à homossexualidade, então passou a se chamar Romilda Budke Guarda.

Incomodada com a situação, a garota procurou Júnior Geo, que decidiu convidá-la para falar sobre isso na Câmara de Vereadores de Palmas. A estudante do 3º ano do Ensino Fundamental começou seu discurso dizendo: "Senhores vereadores e vereadoras, nenhuma criança nasce preconceituosa. São os adultos que ensinam isso. E são os adultos que podem ensinar também o respeito, a intolerância e o amor".

"Eu como criança digo: o preconceito não me representa, o desrespeito não me representa, a intolerância não me representa, o ódio não me representa, somos diferentes uns dos outros, mas temos direito à igualdade. Homens, mulheres, negros ou gays somos todos seres humanos e devemos respeitar e acolher a opinião e opção de cada um", disse Malu, como é conhecida.

Geo explicou que ela disse que o arco-íris é algo puro para as crianças, e é exatamente essa pureza que ela queria demonstrar aos vereadores. No final, ele agradeceu a presença da garota e valorizou a importância de pessoas que pensem dessa maneira para construir uma sociedade melhor.