Menina de 5 anos canta ‘A Baleia’ versão ópera em apresentação da escola e viraliza

Voz de Laura em apresentação da escola arranca aplausos de pé do público Foto: Instagram/ @laura_gabi5

A fofura dos dons líricos de uma menina de 5 anos, que mora em Realengo, Zona Norte do Rio, chamou atenção dos internautas nesta última semana. O vídeo de Laura Gabrielly cantando na última quinta-feira, 2, viralizou nas redes sociais.

A menina estava no lançamento do programa Rio Alfabetiza, da Secretaria Municipal de Educação, quando cantou a música A Baleia é amiga da Sereia. A performance no Museu do Amanhã alcançou mais de 200 mil visualizações.

Isso porque a versão peculiar que a pequena “Laula”, como ela mesma se apresentou para o público, cantou a ópera encantou diversos usuários.

Depois da repercussão, a mãe de Laura passou a apresentá-la no Instagram como "Cantora lírica em descoberta". No Instagram, a criança agradeceu os novos seguidores que conquistou com a repercussão.