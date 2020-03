Menina de 3 anos pede para ir à escola com penteado de Taís Araújo

Jasmine ficou feliz por ir à escola com cabelo parecido com o de Taís Araújo, que está atuando na novela 'Amor de Mãe'. Foto: Facebook / Suellen Cristina

A pequena Jasmine, de três anos, chamou a atenção nos últimos dias pelo Facebook após pedir à mãe, Suellen Cristina, para ficar com o cabelo igual ao da Taís Araújo, que está atuando em Amor de Mãe, da Globo.

"Mãe, arruma meu cabelo igual ao daquela menina da novela, que é igual ao meu, para eu ir para a escola hoje?", pediu a garota. Suellen, então, realizou o desejo da filha e publicou o sorriso da menina - que deixou claro a felicidade de se sentir parecida com a atriz.

"Igual não ficou, mas que ela foi toda se achando para a escola, ela foi", disse. "Ainda temos muito caminho para percorrer, mas ela ter uma referência na TV, que foi algo que eu não tive quando tinha a idade dela, enche o meu coração de alegria", completou, destacando a importância da representatividade para a autoestima das mulheres negras e a aceitação dos traços afros.

A publicação teve mais de 11 mil curtidas e 25 mil compartilhamentos na rede social. Em novembro de 2019, um caso parecido ocorreu com a pequena Maria Alice. Ela se identificou com a jornalista Maju Coutinho, âncora do Jornal Hoje, da Globo. "Olha o meu cabelo aqui! Aqui é o meu cabelo, olha! E o meu vestido é amarelo, amarelo!", disse a criança na época.

Apresentadora se encontrou com Maria Alice, que apareceu em um vídeo se identificando com Maju Foto: Instagram / @majucoutinhoreal

As duas se encontraram na semana seguinte, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, e Maju contou como a ausência de figuras como ela na mídia a impactou.

"Quando eu era pequena minha mãe fazia muitas tranças, mas chegou numa época que eu não via meninas com cabelo cacheado, eu passei a querer alisar", relatou.