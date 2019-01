'Menina da água' que virou meme estrela campanha publicitária

Kelleth Cuthbert, a 'menina da água', ao fundo de foto com Jamie Lee Curtis no Globo de Ouro. Foto: Matt Sayles / Invision for Fiji Water / AP

A cerimônia do Globo de Ouro ocorreu na noite do último domingo, 6, e, em meio a diversos artistas, uma mulher chamou atenção por aparecer ao fundo de algumas fotos. Carregando garrafas de água em uma bandeja, ela ficou conhecida como a "menina da água".

Não demorou para que diversos usuários atentassem ao fato nas redes sociais e tornassem Kelleth Cuthbert, a modelo em questão, em um meme.

A Fiji, empresa que comercializa as águas que a jovem carregava, realizou uma campanha publicitária, utilizando a hashtag #FijiWaterGirl - que já havia sido postada antes mesmo de a cerimônia ocorrer, no próprio perfil de Kellet, por exemplo.

Algumas fotos foram tiradas por agências para a marca, sendo utilizadas em campanhas nas redes sociais da marca após a cerimônia, retratando a modelo como "melhor atriz coadjuvante" da noite, em tom bem-humorado.

Diversos internautas acharam a situação curiosa e se identificaram com a forma com a qual a "menina da água" teria aparecido supostamente posando como 'invasora' ao fundo de algumas imagens.

Confira abaixo algumas fotos, reações e o perfil da modelo Kelleth Cuthbert, a "Garota da água":

We’re so glad everyone is talking about our water!

*senses ominous presence*

She’s right behind us, isn’t she? #FIJIwatergirl