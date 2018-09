Menina com síndrome rara vence concurso de beleza

Anna Hankins foi coroada 'Mississippi Miss Amazing' Foto: Pixabay/@jbundgaa

Anna Hankins seria uma adolescente de 15 anos como outra qualquer, não fosse o fato dela já ter ganho um concurso de beleza no Estado do Mississippi, nos Estados Unidos.

Ela gosta de cachorrinhos, da cor rosa e de cantar no coral de sua igreja, mas possui outra característica que a diferencia das meninas de sua idade: Anna tem uma doença genética rara conhecida como síndrome de Prader-Willi.

Seus principais efeitos são problemas no desenvolvimento físico e mental que levam a baixo tônus muscular, baixa capacidade cerebral e apetite insaciável. A jovem pesa 172 quilos em consequência dos efeitos da doença.

O concurso do qual participou é o Miss Amazing, uma competição de beleza para mulheres e meninas com deficiência. “Eu amo o Miss Amazing. O que eu mais gosto é poder cantar, fazer a maquiagem e o cabelo”, disse Anna ao South West News Service.

Ela já ganhou o concurso três vezes. Agora, representará o estado do Mississippi na competição nacional. Sua mãe, Jennifer Hankins, disse que sua síndrome não permite que ela pratique esportes ou outras atividades, por isso ela gosta tanto do concurso.

“Eu choro toda vez. Fico nervosa e ansiosa por ela, mas aí ela sobe no palco e brilha como ela mesma. É um momento em que podemos esquecer os nossos problemas”, falou Jennifer ao The Washington Post.

Ela espera que a participação da filha possa trazer mais consciência para sua síndrome e para o concurso de beleza. “Participar do Miss Amazing ajuda na autoestima dela e, ao ver as outras garotas com necessidades especiais, ela entende que não está sozinha”.

Confira uma foto de Anna: