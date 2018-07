Menina com paralisia tem muito estilo e quase 70 mil seguidores no Instagram

Finley, de 3 anos, já é embaixadora do movimento#changingthefaceofbeauty, que estimula empresas de moda a valorizarem pessoas com deficiência Foto: instagram.com/fifiandmo

Finley Smallwood tem três anos e, com um jeito tão fofo quanto espontâneo, já é uma embaixadora do movimento #changingthefaceofbeauty (mudando a cara da beleza, em tradução livre), bandeira que promove a ideia de que pessoas com algum tipo de deficiência também podem ser ícones de beleza e destaques na moda. Por que tão nova Finley já carrega o fardo? Ela tem diplegia espástica, um tipo de paralisia cerebral que causa rigidez nos músculos e dificuldade na locomoção.

A menina já foi submetida a uma cirugia e até os 15 anos deverá passar por pelo menos mais dez procedimentos. A família, que a adotou logo após o parto, aos poucos conhece a condição e arca com tratamentos e terapias físicas como fisioterapia, aquaterapia e equoterapia. São muitas, e são caras.

Boa notícia. Nem só de tratamentos é feita a vida de Finley. A mãe adotiva, Christina Smallwood, montou um Instagram para o estilo da filha. Com mais de 1.600 fotos publicadas, a dupla tem quase 70 mil seguidores. As duas formam uma belo par de amigas, que parecem combinar pose e, sem dúvida, planejam seus looks - até os tecidos são parecidos. Há fotos de Finley em um pijama todo estilodo, Finley de coelha de Páscoa, Finley de bailarina e Finley prestes a tomar sol. O andador adaptado e as botas especiais estão presentes em quase todas as fotos publicadas.

I told her to make a BOSS face. She grabbed my hand and fiercely made this expression #SHEKNOWS . "Never underestimate the power of dreams and the influence of the human spirit. We are all the same in this notion: The potential for greatness lives within each of us." Wilma Rudolph Uma publicação compartilhada por finley + christina (@fifiandmo) em Abr 20, 2017 às 9:44 PDT

HOP-scotch with my little cotton tail this morning ( outfit:@pandthelion ) Uma publicação compartilhada por finley + christina (@fifiandmo) em Abr 4, 2017 às 9:34 PDT

'Twas a Magical Train ride aboard the Polar Express ✨. I love that everyone is just walking around in pajamas. We love our matching set from @polarnopyretusa ❤️ Uma publicação compartilhada por finley + christina (@fifiandmo) em Dez 4, 2016 às 9:03 PST

No site dedicado à Finley, a mãe Christina e seu marido contam a história da menina e o que os motiva para publicar as fotos da menina no Instagram. Eles promoveram o #daretodance, uma corrente parecida à #icebucketchallenge - pessoas jogam um balde de gelo sobre si, para estimularem o público a doar pelo menos U$ 20 (o equivalente a R$ 63) e ajudar nas cirurgias da menina, caso o seguro não cobre os procedimentos.

Os pais adiantam que querem fundar a Finley Foundation, uma instituição para ajudar outras famílias cujas crianças têm necessidades especiais. "Nós sabemos, estamos sonhando grande".