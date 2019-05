Menina com Down é homenageada por time de futebol após sofrer bullying ao comemorar vitória

Inglesa com síndrome de Down foi ridicularizada por dançar ao comemorar a vitória do seu time, mas recebeu o apoio dos jogadores: 'você é uma grande fã'. Foto: YouTube / @UK

A inglesa Ella Markham, de 16 anos, tem síndrome de Down e foi ridicularizada nas redes sociais após seu pai postar um vídeo dela dançando. Na gravação, a jovem comemorava a vitória do seu time de coração, o Tottenham Hotspur Futebol Clube.

Sabendo do bullying virtual sofrido pela garota, o jogador Harry Kane, de 25 anos, se sensibilizou e a convidou para encenar a mascote do time no último jogo do campeonato inglês Premier League, contra o Everton, em 12 de maio.

"Oi, Ella. Eu vi o seu vídeo dançando e só quero agradecer por seu incrível apoio. Eu amei. Obviamente, sabemos que sua família também está orgulhosa de você e que você é uma grande fã" disse. "Continue fazendo o que você faz, com muito amor", completou.

De acordo com a apuração do jornal britânico DailyMail, o pai da adolescente, Neil Markham, de 43 anos, recebeu o vídeo de Kane Harry pelo WhatsApp e disse que a atitude do atleta “fez bem ao dia da filha, depois de um fim de semana horrível [por conta das ofensas]”.

Assista ao vídeo do convite e da dança da garota: