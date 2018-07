Menina ajuda amiga ferida com técnica aprendida em 'Jogos Vorazes'

Menina disse que conheceu técnica para estancar o sangue nos livros Foto: Lionsgate/ 'Jogos Vorazes'

Megan Gething, uma norte-americana de 12 anos, conseguiu ajudar sua amiga, Mackenzie George, graças ao livro Jogos Vorazes. Mackenzie escorregou na lama e cortou a panturrilha em uma estrutura de metal. O machucado era grande e profundo.

A menina disse ao The Gloucester Times que no momento não sentiu nada, mas, quando viu o corte, começou a gritar para que alguém ligasse para a emergência.

Enquanto todos os amigos entravam em pânico, Megan lembrou do que leu na trilogia e entrou em ação: ela fez um torniquete com pedaços do shorts de outro amigo para estancar o sangue de Mackenzie e mandou outro amigo pedir ajuda.

"Eu sabia pelo livro que li", disse, em referência a Jogos Vorazes. "Eu descobri que era um método conhecido parar fazer o machucado parar de sangrar."

A menina foi levada para o hospital e está bem. Megan a ajudou a não perder mais sangue.