Memorial da América Latina realiza festival do taco, ceviche e churros

Festival do taco, ceviche e churros acontece nos dias 23 e 24 de março, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Foto: Pixabay

O festival de sabores do Memorial da América Latina traz, neste fim de semana, delícias como tacos, ceviches, churros e maçãs do amor. A entrada é franca e a presença de pets é permitida.

Mais de 80 expositores e shows para animar o público ocorrem no sábado, 23, e no domingo, 24, das 11h às 21h. Para as crianças, existe uma área kids e fraldário.

Na culinária, os participantes poderão degustar diversos tipos de ceviche, prato típico peruano, com peixe marinado no suco de limão ou leite de tigre. As opções são peixe branco, tilápia, salmão, frutos do mar e misto (lula, polvo, camarão e pedaços de peixe branco fresco). A cebola roxa, coentro, pimenta dedo de moça, milho e batata doce fazem parte dos acompanhamentos, que poderão ter também abacaxi e manga. Os valores dos ceviches variam entre R$ 25 e R$ 45. Além disso, há opção de arroz com marisco, leite de tigre, trio marinho e bebida tradicional chicha morada.

Os expositores de taco vão oferecer a comida típica mexicana nas opções com carne, frango, camarão, suíno ou vegetariano. Para os molhos, molho de pimenta jalapeña, sour cream, guacamole e chilli. Os tacos custam a partir de R$ 17. Também serão oferecidos burritos, quesadilhas e as tradicionais bebidas margarita frozen, tequila e raspadinha de pisco.

E é melhor guardar um espaço para as sobremesas. O participante poderá degustar o clássico churro de doce de leite ou nas versões com recheio de chocolate, geleia de morango, beijinho, abóbora, banana e chocolate branco. Para os mais ousados, existem opções salgadas, com catupiry, cheddar, frango com catupiry e queijo com presunto. O churro é vendido a partir de R$ 8. Para concluir o cardápio, maçã do amor: tradicional açucarada, com cobertura de chocolate, confeitos ou castanhas. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 10.

O festival também conta com uma programação musical especial do Projeto Cultural - Talentos no Memorial, a partir das 13h. Serão quatro apresentações em cada dia de festival. Confira.

Programação:

Sábado 23/03

13h - Juliano Lima (Música Popular Brasileira)

15h - Periferia a Massa (Música Popular Brasileira)

17h - Comitê do Soul (Soul, Groove e Samba-soul)

19h - Camarada Ernesto (Nueva Cumbia, Salsa, Música Latina)

Domingo 24/03

13h - Wilson Teixeira (Música Popular Brasileira)

15h - Batuque de Lara (Samba)

17h - Guantas (Pop Rock, Reggae, Bluegrass)

19h - Sunny Side Swing Society (Jazz, Swing)

Serviço:

Data: 23 e 24 de março.

Horário: das 11h às 21h.

Local: Memorial da América Latina.

Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664.

Estacionamento: Portões 4 e 15 (pago).

Bicicletário: ao lado do portão 9.