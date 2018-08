'Que tiro foi esse?' Homem 'é baleado' em lanchonete e assusta clientes

Careca em vídeo do meme 'Que Tiro Foi Esse?' que viralizou Foto: Facebook / @carecadonalds

Imagine estar almoçando tranquilamente, ou esperando ser atendido na fila de seu restaurante favorito em um shopping. Ao lado, um cliente pega a bandeja com seu pedido e caminha tranquilamente em uma mesa até que... QUE TIRO FOI ESSE? Ele atira a bandeja para o alto e se joga no chão. Em seguida, porém, se levanta dançando e sorrindo.

Prepare-se, porque os memes inspirados pela nova música de Jojo Todynho, Que Tiro Foi Esse?, estão começando a ir longe! O E+ conversou com Careca - sim, é o nome que aparece em seus documentos oficiais após autorização da Justiça para ser chamado pelo apelido - dono da rede de lojas Sanduba do Careca, o 'ator' do vídeo que viralizou.

"A gente gravou de primeira, só uma tentativa, mesmo. Se eu tivesse gravado outra vez, não ia sair natural. Não tinha ninguém sabendo de nada, só o funcionário que tava do outro lado do caixa e preparou o lanche", contou. Careca também tranquiliza quem ficou preocupado com algum desperdício de alimentos que pudesse ter havido para a gravação da piada: "O único desperdício que a gente teve lá foi uma unidade de pão. Dentro não tinha nada. Era só uns franguinhos de restos de lanche dos clientes. O suco também. Os clientes sempre deixam dois, três dedos de suco, a gente completou e fez isso." E o meme não para por aí: diversos artistas e personalidade estão entrando na onda e publicando seus vídeos com a brincadeira, que consiste em se jogar ao chão sempre que o 'tiro' vem. Confira abaixo!

⚠️ QUE TIRO FOI ESSE? ⚠️ Que tiro foi esse que tá um arraso Kkkkkkkkkkkkkkk Uma trolagem dirigia por @hallmendes pic.twitter.com/RaKTtyGiAI — Ana Hikari (@_anahikari) 12 de janeiro de 2018