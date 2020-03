Membros de orquestra tocam à distância sinfonia de Beethoven; assista

Os integrantes da Orquestra Filarmônica de Rotterdam. Foto: YouTube / Rotterdams Philharmonisch Orkest / Reprodução

Os integrantes da Orquestra Filarmônica de Rotterdam, nos Países Baixos, usaram a criatividade para superar o isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus. Os músicos gravaram, cada um em sua casa, uma apresentação da Nona Sinfonia, de Beethoven.

Intitulado “From us, for you” (De nós, para você), a produção começa com cada integrante da orquestra se apresentando e informando qual instrumento eles tocam, e a partir eles falam um pouco sobre a situação de quarentena, que afastou a orquestra.

“Nós estamos nos ajustando a uma nova realidade e nós teremos que achar soluções para apoiar uns aos outros. A força criativa nos ajuda, nos permite pensar fora da caixa e usar a inovação para manter nossa conexão e fazer dar certo, juntos. Porque se nós fizermos isso juntos, nós teremos sucesso”, dizem os músicos.

Assista ao vídeo:

Com isso a apresentação é iniciada, alternando entre cada músico conforme eles começam a tocar suas partes na sinfonia e, por fim, combinando a tela de todos eles enquanto a música chega a seu ápice. O vídeo foi publicado no YouTube no dia 20 de março e já possui mais de um milhão e meio de visualizações.

