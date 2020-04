Médicos imprimem fotos de seus rostos e colam em uniforme para atender pacientes com coronavírus

Paramentados com máscaras, óculos de proteção, luvas, touca e uma roupa hospitalar especial para evitar ao máximo o contato com o novo coronavírus . Assim é a vestimenta dos agentes de saúde que estão na linha de frente do combate a pandemia de

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o médico Robertino Rodriguez, especialista em terapia respiratória, teve uma ideia para humanizar os atendimentos: imprimir uma foto do rosto dele e colar no uniforme. Desta forma, seus pacientes poderiam ter noção de quem ele é.

“Ontem me senti mal pelos meus pacientes em sala de emergência quando entrava na sala com o rosto coberto de EPI. Um sorriso tranquilizador faz uma grande diferença para um paciente assustado. Hoje fiz um distintivo laminado gigante para o meu EPI. Para que meus pacientes possam ver um sorriso tranquilizador e reconfortante”, declarou o especialista.