Médico 'opera' brinquedo de menino que passou por cirurgia

Na postagem, mães compartilharam fotos de brinquedos dos filhos também atendidos pelo hospital Foto: Reprodução/Facebook

Está comovendo a internet uma foto publicada pelo Children's Hospital of Wisconsin, dos Estados Unidos. Na imagem, um médico da instituição aparece fazendo uma "cirurgia" em um boneco do personagem Mike Wazowski, da animação da Disney Monstros S. A.

Segundo o hospital, após operar um menino, o cirurgião Travis W. Groth decidiu também "atender" o "melhor amigo" da criança para ajudá-la na recuperação. Ele, então, fez alguns pontos no brinquedo, que também recebeu curativos.

"Nossos médicos, enfermeiros e equipe se esforçam para garantir que todas as crianças se sintam confortáveis e seguras", escreveu o hospital.

Postada em 28 de dezembro, a imagem teve mais de 12 mil curtidas no Facebook. Nos comentários, várias pessoas compartilharam que seus filhos tiveram experiências semelhantes ao serem tratadas pelo médico. Além disso, postaram fotos dos brinquedos "atendidos", nos quais eles geralmente aparecem com faixas e curativos nos mesmos locais que os donos.

"Ele deve ser a mesma pessoa que costurou o travesseiro em forma de macaco do meu filho quando ele esteve no hospital no mês passado", publicou uma usuária. Já outra pessoa compartilhou uma experiência mais antiga: "Eles fizeram um raio-X no Elmo (sim, isso foi há 10 anos e com filme de verdade). Nós ainda guardamos isso", comentou.

Veja a postagem do "procedimento" abaixo: