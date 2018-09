Médico descobre que enfermeira com a qual trabalha cuidou dele quando bebê

A enfermeira e o médico se emocionaram ao se reencontrarem depois de quase 30 anos. Foto: Facebook / Stanford Children's Health - Lucile Packard Children's Hospital Stanford

Algumas coincidências fazem as pessoas pensarem que o mundo é pequeno, mas há vezes em que isso vai além e revela uma relação de carinho e reconhecimento. Foi o caso do médico Brandon Seminatore com a enfermeira Vilma Wong no Hospital Infantil Lucile Packard, em Palo Alto, na Califórnia.

Os dois trabalham juntos, mas o que não se sabia, até então, é que Vilma, 54, cuidou de Brandon, 28, na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (Ucin) do mesmo local. O rapaz nasceu prematuro, com apenas seis meses de gestação, e precisou de cuidados especiais.

"É gratificante ver que quase três décadas depois, Brandon tem uma paixão em tratar pacientes que estão na mesma situação em que ele estava anos atrás", disse Wilma ao jornal britânico Independent.

O médico, especialista em neurologia infantil, confessou que nunca esperou que um caso assim ocorresse. Ele lembrou que sua mãe até pediu a ele que procurasse Vilma antes dele trabalhar lá, mas o jovem pensou que ela já tinha se aposentado. "Encontrá-la fez eu perceber a dedicação e amor que ela tem pela carreira", afirmou.

O episódio foi compartilhado pelo hospital no Facebook e já obteve mais de 35 mil curtidas.