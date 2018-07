Médica interrompe próprio parto para ajudar outra mulher a dar à luz

Amanda Hess teve sua filha minutos depois de ajudar no parto de Leah Holliday Johnson Foto: Pixabay/Free-Photos

A obstetra Amanda Hess passou por dois trabalhos de partos diferentes em poucas horas. Ela se preparava para dar à luz à sua segunda filha quando interrompeu o próprio parto para ajudar outra paciente do Regional Medical Center, em Frankfort, nos Estados Unidos.

Em uma publicação no Facebook, a médica Hala Sabry, do grupo médico Physician Moms Group, contou que Amanda já estava vestida e pronta para receber sua bebê. Foi então que ela foi informada por um grupo de enfermeiros de que Leah Halliday Johnson, outra gestante, estava prestes entrar em trabalho de parto e seu obstetra ainda estava à caminho do hospital.

Sabendo que a mulher precisava de cuidados imediatos, Amanda cobriu suas partes íntimas e foi ao encontro da paciente para ajudá-la no parto.

As contrações de Amanda começaram alguns minutos depois que ela entregou o bebê de Leah. Foi a vez, então, de trazer ao mundo sua própria filha.

“Fazer o parto de outras pessoas é algo que eu faço todos os dias. E eu, com certeza, fico mais confortável em fazer isso do que no meu próprio parto”, declarou Amanda, em entrevista à NBC.

"Eu agradeço o que ela fez pela minha família. Isso diz muito sobre quem ela é como mulher e mãe, e também como médica", disse Leah. "Isso faz você se sentir melhor por trazer uma menina ao mundo, sabendo que há mulheres como ela dispostas a ajudar desta maneira", completou.

