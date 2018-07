McDonald's tem nova sobremesa inspirada nos Minions 

Banana Split foi lançada nessa segunda-feira, 26 Foto: Divulgação/ McDonald's

O McDonald's de Cingapura criou diversos produtos inspirados do novo filme da sequência de Meu Malvado Favorito.

Leia também: Provas de que o brasileiro é completamente obcecado por coxinha

Entre eles, um sorvete amarelo com sabor de banana e batatas em formato de Minion, produto que já existiu no Brasil.

A famosa torta de banana ganhou embalagem temática por causa do longa.

Bello! I love all these in banana flavour! #mcdsg Uma publicação compartilhada por E v e (@eve.xt) em Jun 25, 2017 às 7:49 PDT

Minion potatoes! #mcd #mcdsg #minions Uma publicação compartilhada por Carolyn Budiana 丘 (@carolynbudiana) em Jun 23, 2017 às 6:24 PDT

No Brasil, não há a casquinha amarela, no entanto, a rede de fast food lançou nesta segunda-feira, 26, um produto para promover Meu Malvado Favorito 3: a Torta Banana Split. Além disso, os brinquedos do Mc Lanche Feliz são todos relacionados ao longa.

Outras novidades lançadas pelo McDonald's nesta segunda-feira são o sanduíche Signature Caprese, McFritas 4 Queijos e o McFlurry Língua de Gato Trufado.

Meu Malvado Favorito 3 estreia nos cinemas no dia 29 de junho.