McDonald's serve produto de limpeza em vez de café a cliente grávida

McDonald's atribuiu caso a um descuido Foto: Stringer/Reuters

Uma loja da rede de lanchonetes McDonald’s cometeu um erro que poderia ter tido graves consequências. O estabelecimento, localizado na cidade de Lethbridge, no Canadá, serviu produtos de limpeza a uma mulher grávida que teria pedido um café. Depois de reclamar no local, a mulher denunciou o caso ao jornal Lethbridge News Now.

Sarah Douglas, grávida de sete meses e meio, declarou que passou pelo drive-thru da loja e, depois de sair do local, tomou um gole do que acreditava ser o café que havia pedido. Contudo, sentiu o gosto de produtos químicos.

“Imediatamente acendi minhas luzes de alerta, parei o carro, cuspi a bebida e enxaguei a boca. Abri a tampa e senti um cheiro muito forte. De fato, não era café”, contou ao jornal.

Então, ela decidiu retornar ao McDonald’s para reclamar e contatar um supervisor. Um dos funcionários teria declarado que dois tubos de limpeza estavam ligados à máquina, mesmo quando ela retornou.

“Tirei uma foto do galão que estava ligado à máquina e assim pude informar à emergência a substância com a qual entrei em contato. Um dos colaboradores estava chateado e disse que a situação já havia acontecido anteriormente”, declarou Sarah.

A mulher então chamou o serviço de emergência e foi atendida. De acordo com o jornal, ela passa bem.

Segundo explicações de Alison Mackisey, gerente de marcas regional do McDonald’s, o produto de limpeza ingerido continha ácido cítrico, ácido fosfórico, metil-trimetil-3 e 2-butoxietanol. A identificação das substâncias auxiliou na escolha do tratamento dado a Sarah.

O proprietário da unidade em questão, Dan Brown, se desculpou e se comprometeu a não deixar que esses erros se repitam.

“Sinto muito pelo acontecimento que se passou em meu restaurante. Como toda manhã, a máquina estava sendo limpa, mas, por um descuido, o tubo de fornecimento de leite estava ligado ao galão de limpeza enquanto a bebida da cliente estava sendo preparada”, escreveu em nota. “Tomaremos ações imediatas para rever nossos procedimentos de limpeza.”