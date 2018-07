McDonald's se recusa a dar água a moradora de rua e um cliente resolve ajudá-la

McDonalds. Foto: Reprodução

Às vezes, uma ação ruim gera uma ação boa, e foi o que aconteceu numa unidade do McDonald's em Cardiff, Reino Unido. Quando um atendente recusou um copo de água para uma moradora de rua, um cliente resolveu tomar uma atitude. As informações são do The Mirror.

Jonathon Pengelly presenciou essa situação e disse que seu coração ficou "destruído". Ele ofereceu comida para a moradora de rua, e ela pediu apenas um x-burguer. Então, ele decidiu comprar toda a comida que pudesse carregar.

Mas não acabou por aí: Pengelly não conseguiu se despedir da mulher e a levou para sua casa, cozinhou uma refeição para os dois, conversou com ela, deixou que ela tomasse banho e escovasse os dentes, descobriu que seu nome era Polly. Isso se repetiu por algumas noites.

Ao The Mirror, o McDonald's disse que a empresa não tem como política "banir pessoas sem teto dos restaurantes, e que a maioria dos pedidos dessas pessoas são garantidos pelos funcionários", mas que, devido a uma colaboração com a polícia de Cardiff, "as lojas da cidade têm de banir um grande número de pessoas sem teto".

No dia 1º de outubro, Pengelly divulgou a história em seu perfil do Facebook e a publicação viralizou. "Eu não sei o que estava na cabeça dele [funcionário do McDonald's] mas a senhora, claramente uma sem-teto, estava pedindo por um direito básico humano; a para uma empresa multibilionária, dizer não é nojento! Meu coração ficou destruído!", disse na rede social.