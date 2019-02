McDonald’s retira anúncios do YouTube ao vê-los em vídeos com comentários pedófilos

Mc Donald's. Foto: Reuters

Comentários pedófilos no YouTube fizeram o McDonald's, Disney, Epic Games e Nestlé retirarem seus anúncios do site, segundo comunicado das empresas na quinta-feira, 21. As informações são da Agência EFE.

Tudo começou quando o norte-americano Matt Watson mostrou em um vídeo alguns conteúdos da plataforma em que usuários faziam comentários pedófilos sobre menores de idade.

Os exemplos mostrados por Watson não ferem as normas do YouTube, por não serem pornográficos ou eróticos, mas exibia meninas cujos usuários podiam entrever as partes íntimas. Assim, os algoritmos da rede social direcionaram os internautas que o assistiram para publicações similares.

Quando as companhias souberam que suas propagandas estavam sendo reproduzidas com esse tipo de conteúdo, seus representantes decidiram tirá-las do site.

Diante do problema, o YouTube informou ter tomado "ações imediatas" para eliminar os vídeos.