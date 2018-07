Nutella será o recheio de novo lanche da rede de fast food Foto: Divulgação

Essa notícia vai mexer com os sentimentos dos fãs de Nutella! A página do Facebook do McDonald's Itália anunciou um sanduíche recheado com o creme de avelã. A novidade, chamada 'Sweety', faz parte do cardápio do McDonald's café.