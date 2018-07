McDonald's lança McCroácia após classificação da seleção à final

McDonald's lançará McCroácia Foto: McDonald's / Divulgação

O McDonald's anunciou nesta sexta-feira, 13, que vai lançar o McCroácia por conta da classificação do país europeu à final da Copa do Mundo da Rússia. O sanduíche, porém, será vendido apenas na unidade da avenida Henrique Schaumann, na capital paulista e somente no próximo domingo, 15, dia da final.

O sanduíche será composto por frango crispy, cogumelos caramelizados, tomate, bacon, parmesão, cebola crispy e mostarda rústica, em pão com gergelim preto e branco.

Além disso, o McFrança, que havia saído do cardápio junto com os outros sanduíches "campeões", poderá novamente ser pedido.

Confira abaixo os outros sanduíches lançados pelo McDonald's para a Copa do Mundo 2018, que saíram do cardápio no último dia 3 de julho: