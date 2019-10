McDonald’s lança ‘pão de queijo burger’ para comemorar unidade na Paulista, milésima no Brasil

Fachada do milésimo McDonald's no Brasil, que fica na avenida Paulista, em São Paulo. Foto: Divulgação

A rede de fast food mais conhecida do mundo inaugura a milésima loja no Brasil e no coração de São Paulo: em um casarão na avenida Paulista.

O novo restaurante do McDonald’s deve aguçar o paladar dos clientes com novidades. A rede criou um cardápio especial para celebrar a inauguração da loja de número mil.

São 15 produtos exclusivos e que ficam disponíveis por tempo limitado.

As ofertas prometem agradar a todos os públicos, como o pão de queijo burger, com carne, e o pão de queijo sem lactose.

Além disso, salada de quinoa, McFlurry de Kit Kat de limão e casquinha de Ovomaltine estão entre as opções.

Imagem interna do McDonald's em casarão na avenida Paulista. Foto: Divulgação

“Queremos proporcionar uma experiência completa aos clientes que forem ao Méqui 1000 e uma das maneiras que encontramos para fazer essa celebração foi criar cardápio diferente e exclusivo. Quem nunca desejou um hambúrguer de pão de queijo do McDonald’s? Ou Mozzarela Sticks? Agora, as pessoas vão poder provar tudo isso, só que é por tempo limitado”, avisa João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

Confira a lista do cardápio exclusivo do Méqui 1000:

- Pão de Queijo Burger: composto por pão de pão de queijo, ketchup, cebola fresca, picles, queijo cheddar e carne

Pão de queijo 'burger', novo quitute incorporado ao cardápio do Mc Donald's para celebrar Méqui 1000. Foto: Divulgação

- McPolpetone: composto por pão de brioche, molho de tomate, parmesão ralado, bacon, queijo emental e polpetone

- Salada Premium com Quinoa

- Mozzarela Sticks

Mozzarela Sticks, outro item do cardápio especial para comemoração do milésimo Mc Donald's no Brasil. Foto: Divulgação

- McRings

- Frappé Ovomaltine

- Leite com Ovomaltine

- Capuccino Ovomaltine

- Pão de Queijo sem Lactose

- Café com Leite sem Lactose

- McFlurry Kit Kat Limão / Kit Kat Maracujá / Kit Kat Morango

- Casquinha Mix Crispy Doce de Leite

- Casquinha Ovomaltine Rocks

Casquinha de Ovomaltine faz parte do cardápio comemorativo do Méqui 1000. Foto: Divulgação

Serviço:

Méqui 1000

Onde: Avenida Paulista, 1811

Horário de funcionamento: 24h