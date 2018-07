Maus tratos a porquinho-da-índia deixam internautas indignados

Menina que colocou o animal do micro-ondas excluiu seu perfil das redes sociais Foto: Pixabay

Na madrugada desta quinta-feira, 27, uma usuária do Twitter postou um vídeo de um porquinho-da-índia dentro de seu micro-ondas. A menina escreveu "tem um porco no meu microondas (sic)", e mostrou o animal girando dentro do eletrodoméstico durante cinco segundos.

O caso deixou os usuários da rede social indignados com a situação. Foram tantos comentários negativos que o vídeo foi excluído, assim como a conta da menina que o postou.

No entanto, apagar não foi suficiente para evitar a repercussão. Além dos prints dos tuítes e de terem salvado o vídeo, os internautas continuam comentando sobre o assunto. Algumas pessoas encontraram o perfil da mãe da menina do Facebook e falaram o que a filha tinha feito com o animal.

No Facebook, o pai da jovem pediu desculpas e afirmou que o porquinho-da-índia está bem. De acordo com o jornal Zero Hora, a Polícia Civil de Estância Velha, onde ocorreu o caso, abriu um procedimento para apurar o caso.

Veja o que os usuários do Twitter estão falando sobre o caso:

É sério que colocaram um porquinho-da-índia dentro de um microondas? Que mundo é esse? — Henry Zatz (@henryzatz) 27 de abril de 2017

"nada vai me estressar hoje" *menina colocou porquinho da india no microondas* pic.twitter.com/wD3xV0y5O4 — SNAP: felipetrtm (@felipezando) 27 de abril de 2017

Chego no Twitter // Vejo que uma menina colocou um porquinho da Índia dentro do microondas #PuniçãoParaVitoria pic.twitter.com/Hk8uMp3jIf — Isadora (@Isadora_bac) 27 de abril de 2017

eu não acredito que a menina colocou a porquinho da índia no microondas pra ganhar atenção na internet — Samara não a do poço (@pfvrsams) 27 de abril de 2017