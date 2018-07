Mauricio de Sousa sobre muros: ‘Me dão arrepios, mas vejo como uma homenagem’

Mauricio de Sousa costuma ver muros com a Turma da Mônica deformada Brasil afora. Foto: Mônica Zarattini/Estadão

A internet está agitadíssima nos últimos dias graças às piadas da página Mônicas Deformadas em Muros de Escolinhas, dedicada a mostrar pinturas estranhas da Turma da Mônica pelo Brasil. A brincadeira cresceu tanto - hoje, são mais de 75 mil seguidores - que chegou aos ouvidos do criador das personagens, Mauricio de Sousa. “Como desenhista e autor da obra, as pinturas me dão arrepios, mas não vejo como maldade ou algo parecido. Vejo como homenagens”, contou de forma bem-humorada ao E+.

O cartunista foi informado na semana passada sobre a brincadeira no Facebook e vê nela uma ação bem-humorada. “É engraçada, não acho ofensivo nem nada”, contou. A página foi compartilhada nesta terça-feira, 7, em vários sites graças ao post com a versão dos signos para cada rosto malfeito da Mônica.

Mauricio revela que, em suas viagens pelo Brasil, já viu vários muros de escolinhas com Mônicas deformadas. Inclusive, em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul cujo nome foi esquecido, o cartunista viu um desses muros e decidiu entrar na escola para oferecer uma ajuda em melhorar o desenho. “Parei o carro, entrei na escola, me identifiquei e perguntei quem tinha feito a pintura”, relembrou o desenhista. “As pessoas ficaram assustadas! Mas eu disse que o muro, em vez de fazer uma homenagem, assustava as crianças”, acrescentou, rindo.

“Aí dei meu cartão e falei que mandaria um desenho da Turma da Mônica no tamanho do muro deles para que o pintor fizesse uma projeção. Assim, ao menos as proporções e expressões seriam conservadas”, relembrou Mauricio de Sousa. Ele ressalta que, sempre que possível, procura orientar as escolas a refazer os desenhos de forma fiel aos traços da Turma da Mônica.

A página de Facebook Mônicas Deformadas em Muros de Escolinhas está fazendo sucesso na internet. A ideia é receber imagens de muros de escola com pinturas deformadas da Turma da Mônica e construir uma história sem sentido que "explique" os traços adotados. Foto: Reprodução/Facebook

“Cada pintor acaba fazendo uma versão das cores. Por mim, tudo bem, desde que não sejam monstrengos que deixem a criança muito assustada ou que façam ela achar que a Turma da Mônica é daquele jeito mesmo”, falou, em tom divertido. “Mas a criançada sabe que os personagens não são assim”.

O E+ tentou entrar em contato com as organizadoras da página Mônicas Deformadas em Muros de Escolinhas, mas elas não puderam falar com a reportagem até o fechamento desta matéria.

Veja algumas das imagens da página: