Mauricio de Sousa lança HQ em live sobre Distrofia Muscular de Duchenne

Edu, que tem Distrofia Muscular de Duchenne, é o protagonista de nova HQ da Turma da Mônica Foto: Mauricio de Sousa Produções

A Maurício de Sousa Produções, responsável pelas histórias da Turma da Mônica, vai lançar nesta sexta-feira, 18, uma nova HQ protagonizada por Edu, novo personagem do grupo introduzido em 2019 e que tem a Distrofia Muscular de Duchenne. A publicação tem o objetivo de levar mais informações para o público sobre a doença genética.

O lançamento da história em quadrinhos faz parte do projeto Cada Passo Importa, e é uma parceria da Maurício de Sousa Produções com a empresa farmacêutica Sarepta. A iniciativa começou em 2019, com a apresentação de Edu, e a nova edição mostrará um primo mais velho dele, que também tem a doença.

A HQ falará sobre a rotina de quem tem a Distrofia Muscular de Duchenne, os centros de tratamento para essa e outras doenças raras e a importância dos pacientes que as possuem terem um cartão de alerta, que será encartado nos quadrinhos, para que possam receber o tratamento adequado em unidades de saúde.

Para o lançamento, às 17h desta sexta, 18, ocorrerá uma live no canal no YouTube da Maurício de Sousa Produções sobre a doença e seus efeitos. Participarão da transmissão o quadrinista Mauricio de Sousa, a pediatra Ana Lúcia Langer, a neurologista Juliana Rangel, Karina Hamada Iamasaqui Züge, presidente da Aliança Distrofia Brasil, e Fábio Ivankovich, diretor-geral da Sarepta.

“Criar um personagem como o Edu, que representa nas historinhas a criança com DMD, foi especial e emocional”, comenta Maurício. A nova HQ, e as outras três edições já lançadas, podem ser vistas ou baixadas gratuitamente no site do projeto.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais