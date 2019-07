Mattel lança Barbie David Bowie em homenagem aos 50 anos de ‘Space Oddity’

Barbie celebra música de David Bowie e alter ego do cantor. Foto: Barbie / Divulgação

A Mattel iniciou as vendas da Barbie inspirada no Ziggy Stardust, alter ego de ficção científica de David Bowie, para celebrar os 50 anos do lançamento da música Space Oddity.

A boneca vem vestida com a fantasia metálica, composta por um medalhão dourado colado na testa e uma bota vermelha, usada pelo cantor em seus shows.

O produto é voltado para colecionadores adultos e custa US$ 50 (R$ 187, na cotação atual) no site oficial da Barbie. A música Space Oddity conta a história de um astronauta fictício que fica deprimido durante uma missão no espaço.

Veja abaixo a Barbie David Bowie:

Barbie David Bowie. Foto: Barbie / Divulgação

Ouça Space Oddity: