Mattel, fabricante da Barbie, lança coleção de bonecos sem gênero

"A Creatable World é onde deixamos os brinquedos serem brinquedos, para que crianças sejam crianças", explicou a Mattel no Twitter, ressaltando que "no mundo atual, as bonecas devem ser tão ilimitadas quanto as crianças que brincam com elas".

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome

Shop now: https://t.co/UyaYXb0BYf pic.twitter.com/k2tnPDCCiM