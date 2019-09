Máscara rara de Darth Vader e óculos de Harry Potter vão a leilão nos EUA

Réplica em tamanho real de máscara do personagem Darth Vader em loja de Londres, em maio de 2013. Foto: Luke MacGregor/Reuters

Uma máscara e um capacete raros de Darth Vader usados no filme Star Wars: O Império Contra-Ataca vão a leilão em Los Angeles, nos Estados Unidos, no final deste mês, além de um par dos óculos de Harry Potter.

Dois figurinos de Titanic usados pelos astros Kate Winslet e Leonardo DiCaprio e um traje da personagem Dorothy, de O Mágico de Oz, também serão oferecidos pela casa de leilões Profiles in History.

Avaliados entre US$ 250 mil e US$ 450 mil, a máscara e o capacete de Darth Vader podem alcançar um dos maiores valores já pagos por um item do universo Star Wars.

A casa de leilões disse que as peças emblemáticas foram usadas no set de filmagem pelo ator britânico David Prowse, que deu corpo ao vilão nos três primeiros episódios da saga de ficção científica. A voz de Darth Vader coube ao ator James Earl Jones.

"Qualquer coisa da trilogia original é extremamente difícil de encontrar", disse Brian Chanes, chefe de relações com consignadores da Profiles in History.

O maior preço já pago por um item Star Wars até hoje foi US$ 625 mil desembolsados pela câmera de 35mm usada pelo diretor George Lucas no primeiro filme, de 1977. Era 2011 e o leilão foi realizado em Beverly Hills, no Estado norte-americano da Califórnia.

Um par dos óculos redondos com armação de arame usados pelo jovem Daniel Radcliffe em Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001, deve sair por US$ 30 mil.

O leilão de 940 lotes, que ainda inclui itens de Alien – O Oitavo Passageiro, King Kong, Jornada nas Estrelas e 007 Contra o Foguete da Morte, acontecerá em Los Angeles nos dias 25 e 26 de setembro e deve arrecadar um total de cerca de US$ 10 milhões.