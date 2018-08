Marvel faz parceria com Fortnite e disponibiliza Thanos no jogo

Thanos, vilão do filme 'Vingadores: Guerra Infinita', vai aparecer em modo de jogo especial no Fortnite Foto: Twitter/@FortniteGame

Os produtores do popular jogo eletrônico Fortnite, que coloca cem usuários simultaneamente num mesmo mapa em um combate para ver quem é o último que sobra, anunciou na segunda-feira, 5, que Thanos, o vilão da Marvel que é o antagonista de Vingadores: Guerra Infinita, vai aparecer no game.

Uma Manopla do Infinito, o item que dá força a Thanos, será colocada no mapa e o usuário que achá-la vai se transformar no vilão e terá poderes especiais que lhe darão vantagem no combate daquela partida. Segundo a revista Entertainment Weekly, a inusitada parceria foi ideia dos irmãos Joe e Anthony Russo, diretores do filme e que são fanáticos por Fortnite.

“Enquanto estávamos editando Guerra Infinita nos últimos meses, nas pausas a gente sempre ia jogar algumas partidas”, disse Joe à revista. “Então nós começamos a pensar que seria bem legal acontecer uma parceria Vingadores e Fortnite e fomos atrás do Donald [Mustard, diretor da Epic Games, que produz o jogo]”, continuou.

“Do nada eu recebi essa ligação do Joe e logo começamos a pensar em ideias malucas que poderiam dar certo”, disse Mustard. “Era importante que fosse uma coisa autêntica e que se encaixasse nos universos de Fortnite e Vingadores: Guerra Infinita. Algumas horas depois chegamos nessa ideia de um modo de jogo exclusivo e nossa equipe já começou a trabalhar nisso”, completou.

Thanos estará disponível de graça em Fortnite a partir da terça-feira, 8, em todas as plataformas que o jogo é disponível (PS4, Xbox, PC, Mac e iOS).