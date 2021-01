Martha Stewart lança linha de produtos com maconha para cachorros

Martha Stewart Foto: Celeste Sloman / The New York Times

A guru de estilo de vida Martha Stewart lançou uma linha de loções e biscoitos de maconha para cães nesta terça-feira, meses depois do lançamento bem-sucedido de suas gomas de mascar de canabidiol (CBD) para humanos nos Estados Unidos.

Stewart está capitalizando uma parceria de quase um ano com a canadense Canopy Growth Corp,, a maior produtora de maconha do mundo em valor de mercado, e agora quer chegar aos donos de animais de estimação e explorar uma ascensão meteórica na procura de produtos de maconha.

No ano passado, as medidas de permanência em casa para deter a disseminação da Covid-19 limitaram as opções de entretenimento das pessoas e aumentaram o estresse e a ansiedade. Itens comestíveis à base de maconha, como gomas de mascar e chocolates, e bebidas estão entre os produtos de cannabis mais procurados.

O CBD, um composto não-psicoativo derivado principalmente do cânhamo, está sendo pesquisado para várias aplicações medicinais e é muito divulgado por suas supostas propriedades relaxantes.

Stewart quer levar estes benefícios aos caninos com loções e biscoitos de CBD, que ela diz poderem ajudar no bem-estar mental e físico, reduzir o estresse e manter a saúde das articulações e os movimentos.

"Meus cães não são minha única companhia, mas são parte da minha família, e priorizo seu bem-estar mental e físico tanto quanto o meu", disse Stewart em um comunicado.