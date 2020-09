Marmotas se comunicam por dialetos e conseguem identificar forasteiras

Estudo mostra que marmotas locais diferenciam seu dialeto daquele dos forasteiros Foto: Julius_Silver/ Pixabay

Uma equipe de investigação europeia descobriu que as marmotas alpinas que vivem nos Pirinéus catalães e franceses se comunicam com gritos em dialetos diferentes.

A pesquisa, publicada na revista Behavioral Ecology and Sociobiology, vem sendo desenvolvida ao longo de cinco anos pelo Centro de Pesquisa Ecológica e Aplicações Florestais da Universidade Autônoma de Barcelona (leste da Espanha), a Claude Bernard Universidade de Lyon (França) e Saskatchewan (Canadá) e o Vogelwarte Helgoland Avian Instituto de Pesquisa (Alemanha).

Conforme explica a ecologista espanhola Mariona Fedrrándiz, o estudo revelou que as marmotas locais distinguem seus próprio dialeto daquele dos forasteiros e se escondem diante dos gritos de desconhecidos.

Marmotas, que saem de suas tocas no verão para procurar comida, banho de sol e coleta de material para a próxima hibernação, geralmente não vão muito mais longe do que um metro de 'casa' e voltam correndo se ouvirem o grito de alarme de outra marmota, de acordo com Ferrándiz.

O estudo descobriu que gritar varia entre marmotas de diferentes populações, dialetos que as permitem reconhecer estranhos e, em vez de investigar ou enfrentar o perigo como fariam com um grito familiar, elas fogem e se escondem em sua toca apenas no caso.

Un equip de recerca europeu, del qual forma part la @Marionafr, ha estudiat quatre poblacions de marmotes alpines als #Pirineus catalans i francesos i ha trobat que cadascuna emet crits d’alarma en un #dialecte diferent! https://t.co/5hWtSpl5EF ️Dintre vídeo explicatiu! pic.twitter.com/IVGawOYzsN — CREAF (@CREAF_ecologia) September 4, 2020

“As marmotas são capazes de reconhecer o grito dos membros de sua população, mesmo em uma gravação, e vimos que respondem com mais medo se não souberem quem é o emissor ", detalhou a ecologista.

A investigação analisou qual é a razão para estas diferenças de idioma entre marmotas, mas não encontrou ligação com a região onde vivem, nem com a genética de cada espécime.

"Os dialetos humanos variam, especialmente dependendo de onde vivemos, mas com as marmotas não vimos isso. Não sabemos porque cada população grita de uma forma, poderia se aprender de pais para filhos ou do meio ambiente social ", disse Ferrándiz.

"A resposta antipredatória para fugir que aparece ao ouvir os gritos de alarme de outras marmotas' - acrescentou o pesquisador - tem um gasto energético e de tempo, portanto, aprender a distinguir dialetos familiares lhes permite confiar e economizar energia".

A pesquisa foi realizada ao longo de cinco anos com quatro populações de marmotas, duas nativas dos Alpes franceses (Vanoise) e duas reintroduzidas nos Pirenéus (Cerdanya e Ripollès).

Os gritos das marmotas foram gravados das 8h às 18h, o horário em que elas estão mais ativas, e então o analisou, mas também reproduziu as gravações no local para observar qual foi a reação das marmotas.

Outro estudo publicado na revista Behavioral Ecology também liderado por Ferrándiz analisou o comportamento desses animais ao cheiro de outras marmotas e concluiu que elas não agem de forma diferente dependendo se recebem o cheiro de um indivíduo conhecido ou desconhecido e sempre se sentem ameaçadas.

"Eles são desconfiados e defensoras de seu território por natureza!" frisou o ecologista.