Marido fala sobre barriga pós-parto da mulher e encanta: ‘Nada mudou ou alterou meu amor’

Cody, marido de Hayley, comentou sobre as marcas pós-parto de sua mulher: 'Tatuagens, cicatrizes, cirurgias, pêlos faciais idiotas ou uma barriga pós-parto, honestamente... quem se importa?' Foto: Instagram / @th3littlestavenger

A influenciadora digital Hayley Garnett, de Columbia, nos Estados Unidos, compartilha diariamente momentos sobre sua família nas redes sociais e emocionou seus seguidores com um texto escrito por seu marido, Cody, sobre sua barriga pós-parto.

Na publicação, ela mostra os efeitos da gestação de suas filhas gêmeas nessa parte do corpo. E o homem conta o que achou da mudança física de sua parceira. Segundo ele, as razões pelas quais se apaixonou pela mulher não têm nada a ver com as partes afetadas pela gravidez.

"Ela ainda tem o mesmo sorriso bonito, mente determinada, corpo em movimento e ética de trabalho forte, igual a garota pela qual me apaixonei 15 anos atrás. O corpo pós-parto parece um pouco diferente, mas por que isso deveria ser um fator na minha vida?", questionou.

"A pele macia e almofadada em volta do umbigo [de Hayley] segurou meus três melhores amigos [as duas filhas e o primogênito] por 18 meses [duas gestações]. As marcas mostram a força necessária para suportar o peso de duas lindas meninas", afirmou.

Confira a foto sem cortes:

Leia abaixo o depoimento na íntegra:

"Hayley me pediu para escrever algo sobre seu corpo pós-parto. Imaginei que seria fácil, mas depois comecei a pensar - sobre o que escrever? Claro, as coisas parecem um pouco diferentes - mas num sentido geral, nada mudou. As razões pelas quais me apaixonei por ela não tinham nada a ver com nenhuma das partes do corpo afetadas pelo pós-parto.

Ela ainda tem o mesmo sorriso bonito, mente determinada, corpo em movimento e uma forte ética de trabalho, igual a garota pela qual me apaixonei 15 anos atrás. Ela ainda tem o mesmo senso de humor. Ela ainda cheira muito bem e tem um gosto ótimo também.

O corpo pós-parto parece um pouco diferente, mas por que isso deveria ser um fator na minha vida? A pele macia e almofadada em volta do umbigo segurou meus três melhores amigos por 18 meses. As marcas mostram a força necessária para suportar o peso de duas meninas lindas que serão criadas por essa mãe malvada.

Nada mudou ou alterou meu amor por minha esposa.

⁣⁣⁣⁣⁣⁣Sou elogiado por ser um "ótimo marido", mas isso não faz sentido. Estou literalmente fazendo o mínimo possível, amando minha esposa por quem ela é, por suas "imperfeições" e tudo mais. As imperfeições tornam o mundo divertido. Se tudo fosse perfeito para a boneca Barbie, não ficaríamos todos entediados? De que outra forma mostraríamos o que a vida nos fez passar?

⁣⁣⁣⁣⁣⁣Então, seja as tatuagens, cicatrizes, cirurgias, pêlos faciais idiotas ou uma barriga pós-parto, honestamente... quem se importa? Sejam bons um para o outro. Aprenda com os seus erros e com os outros. Ajude os necessitados e deixe de pensar em quem se parece com o que. Minha esposa não é perfeita e é isso que me faz amá-la.

É por isso que vocês estão lendo isso. Se ela fosse perfeita, nenhum de vocês seria capaz de se relacionar com ela. E para os maridos por aí que não cumprem seu dever de trocar a fralda, cozinhar, limpar e [mesmo assim continuam] dizendo à sua esposa como ela é linda - intensifique seu jogo, mano. Vocês são um time.⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣Então, sim, eu deveria escrever sobre uma barriga ... mas, honestamente, isso me afeta tão pouco que eu divaguei sobre todo o resto.”

