Marido encontra mulher no Tinder enquanto procurava caso extraconjugal

Tinder. Foto: REUTERS/Mike Blake/Illustration

Usar o Tinder pode ser interessante para solteiros ou aos que vivem em um relacionamento aberto. No entanto, o aplicativo pode surpreender quando o objetivo é achar uma amante.

Foi o caso recente de um homem anônimo, de 32 anos, que compartilhou seu drama com usuários do Reddit. Ele conta que sua mulher, com quem está casado há um ano e conheceu há três no Tinder, fez uma viagem de negócios há um mês e precisou partir para outra viagem de uma semana em 15 de julho.

O rapaz então, na véspera de seu aniversário, se sentiu solitário e resolveu baixar a ferramenta. O que ele não esperava era encontrá-la na lista de pretendentes. "Fiquei chocado por um momento. Me perguntei se deveria deletar e fingir que nada aconteceu", relata.

O homem chegou a pensar que um robô tivesse roubado a foto da mulher, de 29 anos, mas viu que tinha uma imagem do casal em que ele aparecia cortado.

Sem querer deixar a história passar batida, o marido selecionou o perfil dela e eles combinaram instantaneamente, o que significa que ela já havia ‘dado like’ no perfil dele.

Além disso, a mulher estava a 160 quilômetros de casa (distância entre a cidade de São Paulo e o município de Tietê, no interior do Estado), o que não condizia com a viagem de longa duração que ela lhe contou.

O anônimo disse que falaria com a companheira assim que ela voltasse da viagem para perguntar o que estava ocorrendo. Depois disso, ele não contou os desdobramentos na rede social, mas usuários especulam que ela baixou para ver se o marido era fiel ou só porque queria um momento extraconjugal, assim como ele. Leia aqui a publicação original.