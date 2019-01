Marido da cantora americana Pink ensina filha de 7 anos a atirar com arma de fogo

, Willow, de 7 anos, atinge pequenos alvos em longa distância. Foto: Instagram / @hurtluck

O marido da cantora norte-americana Pink, Carey Hart, gerou polêmica no Instagram na quarta-feira, 30, ao deixar a filha do casal, Willow, de 7 anos, atirar com um rifle, nos Estados Unidos.

"Ela está ficando muito boa e consegue atingir uma placa de 30 centímetros a 30 metros de distância. Willow está ficando muito boa", afirma.

A publicação gerou uma reação positiva por boa parte de muitos internautas. "Isso é fantástico. Educar as crianças a respeitar e entender a segurança de uma arma é gratificante", escreveu um usuário da rede social.

Por outro lado, algumas pessoas não gostaram da atitude do pai. "É por isso que os Estados Unidos é o país mais afetado do mundo por tragédias com arma de fogo", analisou um crítico.

Carey Hart afirmou que educação armamentícia evita que as crianças de hoje se tornem a estatística de amanhã e que muitas formas de tiro são para esporte olímpico. “Estou passando ensinamentos sobre armas de fogo, como lidar com elas, atirar, guardá-las e evitar passá-las para as mãos de pessoas sem educação. Conhecimento é poder", disse.

