Marido acorda do coma de cinco anos e se declara para mulher: 'te amo'

Uma história de um casal chinês provou que o amor vai muito além de viver momentos felizes. Li Zhihua, da província de Hubei, na China, estava em coma desde 2013 após sofrer um acidente de carro que lhe deixou com danos cerebrais. O estado vegetativo, no entanto, não foi motivo para sua mulher, Zhang Guihuan, se afastar.

Segundo informações do portal Pear Video, Zhang passou a cuidar do homem durante a maior parte do dia em casa e não permitiu que os médicos colocassem no corpo dele um cateter urinário e um tubo estomacal.

Os itens facilitariam os cuidados com a alimentação e as excreções. Mas, para ela, as pessoas nessa situação também sentem. Zhang Guihuan, então, conversava, cantava e estimulada o companheiro com massagens todos os dias. Além disso, aprendeu a lidar com a urina e a alimentação de uma forma menos invasiva.

Cinco anos se passaram e, recentemente, seu ato de empatia foi reconhecido: Li Zhihua acordou do coma e disse à mulher que a ama.

"Ele ficou em estado vegetativo quando sofreu o acidente. Não respondia a nada e os médicos me disseram que ele ficaria assim para sempre", disse ao jornal chinês Btime. "Nunca pensei em desistir e vou continuar o ajudando até ele morrer", completou.

Li Zhihua foi encaminhado para o hospital e segue em reabilitação. Assista aqui à reportagem do Pear Video.