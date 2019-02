Maria Flor relata como o racismo afetou o seu antigo namoro com Jonathan Haagensen

Maria Flor e Jonathan Haagensen. Foto: Instagram / @MariaFlor31

A atriz Maria Flor namorou com o ator Jonathan Haagensen por três anos e relembrou pelo Instagram, no domingo, 17, o racismo estrutural que envolveu o relacionamento.

Haagensen mora no Vidigal e a atriz lembrou de quando o ex-namorado foi parado por policiais na entrada da comunidade. "Eu, na minha jovem arrogância, desci do carro e gritei com o policial. Perguntei indignada o que ele estava fazendo. O Jonathan pediu para eu parar, mas eu gritei e perdi a mão", afirmou.

"Eu nunca vou esquecer o rosto do Jonathan indo para a delegacia. Tudo que ele tinha passado a vida evitando, eu tinha feito acontecer por um capricho meu", completou Maria, que reconheceu não entender aquela realidade por ser uma moradora branca da zona sul do Rio de Janeiro - região nobre da cidade.

Maria Flor acredita que o namoro com o rapaz terminou pela incapacidade de ambos perceberem a distância social que existe entre os dois, devido à cor da pele.

Além disso, a atriz usou o caso para contextualizar a falta de negros em alguns espaços sociais de maioria branca. “A não existência de um negro na escola do nosso filho não é normal, não ter um negro no ambiente de trabalho não é normal. E não pensamos nisso. Não percebemos nosso próprio descaso diário. E não percebemos o racismo estrutural que existe em nós”. Leia a declaração na íntegra: