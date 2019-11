Marca lança três modelos de tênis de corrida inspirados em 'Star Wars'

Calçados trazem referências das naves espaciais de 'Star Wars'. Foto: Adidas/Divulgação

Às vésperas da estreia de Star Wars: A Ascensão Skywalker, que marca o fim da saga iniciada por George Lucas em 1977, a Adidas lançou três modelos de tênis esportivos inspirados na produção cinematográfica.

A linha adidas x Star Wars Space Battle é uma parceria da marca com a produtora Lucasfilm, e os novos produtos são baseados nas naves estelares da Aliança Rebelde e Império Galáctico.

Os tênis de corrida estão disponíveis em três modelos: UltraBOOST S&L (R$ 799,99), UltraBOOST 19 (R$ 899,99) e Alphaedge 4D (R$ 1.499,99).

O trio celebra elementos da história de Star Wars e estarão à venda a partir do dia 5 de dezembro no site da Adidas. Um dos modelos apresenta uma paleta que remete às cores cinza e laranja da artilharia e concha externa da nave X-Wing Starfighter. Frases icônicas da saga vêm impressas em cada calcanhar: "Stay on target" e "The force will be with you, always".

Adidas lança três modelos de tênis inspirados em 'Star Wars' cujos preços variam de R$ 800 a R$ 1,5 mil. Foto: Adidas/Divulgação

A Millennium Falcon foi inspiração para o UltraBOOST 19, que tem acabamento cinza e azul, detalhes metálicos e elementos brilhantes. O modelo também traz estampas de frases como "Jump to lightspeed" e "Never tell me the odds".

Já o Alphaedge 4D traz referências da estação espacial bélica Estrela da Morte, com detalhes que brilham no escuro e solado verde. O tênis é finalizado com as citações "That's no moon" e "The power of the dark side".