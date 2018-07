Marca distribui churros de graça no Dia do Consumidor

Unidades da marca estão espalhadas em nove estados do Brasil. Foto: Creative Commons/waferboard

Na próxima quarta-feira, 15, a franquia Olha o Churros celebra o dia do Consumidor com a distribuição de churros de graça nas mais de 40 lojas da rede no País. Há unidades em nove estados, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas, Florianópolis e Goiânia.

A distribuição vai das 14 horas às 15 horas e inclui 100 porções gratuitas de quatro churros com doce de leite. Veja aqui as outras cidades onde a franquia está presente e o endereço da loja.